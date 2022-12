Peruana es asaltada, golpeada y casi violada tras abordar un taxi por aplicativo en Chile

Una joven peruana vivió una pesadilla luego de abordar un taxi por aplicativo Indrive en Chile. Estando en el vehículo, el taxista tomó un desvió y la llevó a un lugar descampado para violarla. Ella con mucha valentía se resistió y peleó contra el abusador, quien le desfiguró el rostro.

"Quiero justicia para mi hija. Ese hombre tiene que pagar por lo que le ha hecho a mi hija", expresó la progenitora en diálogo con Buenos Días Perú. Según cuenta, el aplicativo Indrive hasta la fecha aún no se manifiesta.

"No es la primera vez que lo tomo, siempre uso la aplicación. Me sentí segura y confiada camino al aeropuerto. En un desvío, se va por un basural y con fuerza me arrancha el celular y se sube encima mío queriéndome ultrajar. Yo no me dejé, peleamos, hasta que por fin abrí la puerta y salí corriendo. Luego él me persiguió, me agarró a patadas y puñetes", detalló la víctima.

"En ese momento, me dio mucha rabia y voy nuevamente al auto, él sale, me tira al piso y me golpea hasta dejarme inconsciente", señaló. Tras ello, unos indigentes se acercaron y le ayudaron.

La joven víctima cuenta que posterior al hecho, su cuenta de Indrive fue bloqueada, debido a que el falso taxista alegó que ella "no le había pagado el servicio". Hasta la fecha, desconoce la identidad del delincuente.