Argentina: revelan chats que muestran planificación para asesinar a Cristina Fernández

Detrás del ataque a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, está Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag, quien disparó a escasos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.

"Hay que pegarle un corchazo, hace falta un francotirador, un tiro en la cabeza", es uno de los mensajes que corroboran su delito entre Brenda y Agustina Díaz, amiga y excompañera de escuela que fue detenida el martes.

“Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”, se lee en un chat.

"No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune", se lee en la conversación.