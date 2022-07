Atleta peruano atrapado en nevada: “Más de 300 personas se quedaron sin calefacción y comida"

Desde Santiago de Chile, Diego Zamalloa, el atleta peruano que estuvo atrapado más de 3 días en una fuerte nevada en la frontera de Chile y Argentina dio más alcances de la terrible situación que vivió.

“En las noticias de Chile dicen que este es el peor temporal en 10 años. (…) Nosotros no hemos comido en 3 días, me estado alimentando a bases de gaseosa y chocolate”, detalló Diego en exclusiva para Buenos Días Perú.

Asimismo, comentó que el día que inició la tormenta, el clima estaba soleado y nadie podía imaginar que en horas miles de camiones terminarían bajo la nieve.

“El viaje iba a ser de 4 horas, yo estaba en Mendoza, y Santiago estaba a 4 km. Al principio del día, era un día soleado. En un momento empezó a nevar cada vez más, el bus no se movía, todo era súper blanco. (…) Más de 300 personas se quedaron un día en la nieve sin calefacción y sin comida” narró.

REFUGIO

Diego y los pasajeros del bus en el que se encontraba fueron rescatados por una grúa y trasladados hacia un refugio. Sin embargo, debido a la falta de comida tuvo que alimentarse con golosinas.

“Nosotros no hemos comido en tres días, lo que había eran golosinas. Yo me he estado alimentando de chocolates, porque no había de otra. Incluso he llegado a presentar mareos”, comentó.