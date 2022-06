Médicos realizan cesárea con luz de celulares y cortan oreja a bebé en México

Un grupo de médicos realizó una cesárea bajo la luz de dos teléfonos celulares, causando una grave lesión a un recién nacido en el centro de salud privado, Clínica Internacional de Especialidades en la ciudad de Mexicali (México).

De acuerdo con la denuncia, Karla Araceli de 19 años, sintió miedo cuando se fue la luz en el hospital donde fue atendida. “No me quiero operar así, no me quiero morir”, expresó la joven al médico encargado.

Los especialistas dijeron que podían hacer la cesárea con las lámparas de tres celulares, y así procedieron. Sin embargo, el bebé sufrió la cortadura en una de sus orejas.

“Mi hija fue programada, no era una cirugía de urgencia. Ingresó a las 12.40 p. m. al quirófano. Le ponen la anestesia y se va la luz. El médico dijo: ‘La voy a operar con la luz de mi celular’”, relató la madre de Karla.