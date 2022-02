EXCLUSIVO | Desde Ucrania: Peruano fue testigo de bombardeos en Kiev

Tras el bombardeo de fuerzas militares rusas a Ucrania, luego que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la mañana de este jueves una "operación militar especial" en la región del Donbás, en el este de dicha nación, se vive un verdadero éxodo en Kiev, la capital ucraniana.

Hasta el momento se están reportando explosiones y ataques por todo el país, donde los sistemas, como el financiero, están colapsando ante la falta de dinero en efectivo

Con bombardeos de artillería, equipo pesado y armas pequeñas, las tropas rusas lanzaron ataques en distintos puntos del Ucrania, y el Ministerio del Interior ucranio ha informado de que tropas rusas han aterrizado en la ciudad portuaria de Odessa y están cruzando la frontera en varios puntos de esa nación.

UN PERUANO EN UCRANIA

Nuestro compatriota, Nicola Cárpena, se encuentra en Kiev la capital ucraniana, para resolver un problema personal, vive en carne propia los estragos de los bombardeos a Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas, donde se vive un verdadero éxodo.

No hay disposición de dinero en efectivo, por horas el servicio de internet no estaba disponible, y las farmacias están quedando desabastecidas, donde según su testimonio no hay pánico, pero hay una sensación de querer salir de la ciudad lo más antes posible.

Cabe señalar que están viviendo desde la media noche bajo la ley marcial, pero nadie en la capital ucraniana esperaba que Rusia iniciará el feroz ataque.