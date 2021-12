Pedro Castillo habría pedido ayuda a presidente de México ante un intento de destitución

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló durante una conferencia de prensa que su homólogo de Perú atraviesa una campaña de desprestigio. Señaló que, por ello, mandó a su Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros funcionarios a asistir al presidente Castillo en temas económicos, luego que el mandatario peruano le hubiera pedido apoyo.

“Cuanto atraso hay. Me dice ‘me querían quitar el sombrero, que no entrara a Palacio o a la Cámara de Diputados con el sombrero, dije no, voy a entrar con sombrero’”, contó AMLO en conferencia y añadió que, en otro momento, Pedro Castillo le mencionó que, “cuando voy por las calles, en Lima, los ‘pitucos’ se tapan la nariz”, relató.

El presidente AMLO reafirmó el apoyo para los pueblos hermanos y calificó al presidente Castillo como un líder surgido de un movimiento popular, que “nace en la zona serrana y viene de comunidades pobres”. Posteriormente, el presidente mexicano criticó que se haya iniciado un proceso de destitución a solo un mes y medio de iniciarse su gestión.

PROCESO DE VACANCIA

La parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País, fue quien impulsó la moción para destituir al presidente Pedro Castillo. Basó su pedido en la "incapacidad moral permanente" del presidente por una supuesta financiación irregular del partido político Perú Libre, por supuestos tráficos de influencias cometidos por su entorno, por la "inestabilidad económica" que se vive en la nación, y por el hecho de que el mandatario haya retomado las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba.

Luego que un programa dominical publicó un informe periodístico sobre unos videos en los que se ve a diversos políticos y empresarios ingresar a la casa de Breña del presidente Castillo, durante horas de la noche y en día domingo, la moción de vacancia ganó fuerza. Finalmente, el 7 de diciembre, con 76 votos en contra, 46 a favor, y 4 abstenciones, el Congreso descartó abrir un proceso de vacancia contra el actual presidente Pedro Castillo.

Con información de agencia France24.