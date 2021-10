Fiscalía alemana asegura que tiene el culpable del caso de Madeleine McCann

Los investigadores del caso de la pequeña Madeleine McCann, una pequeña niña que desapareció el 2007 durante las vacaciones en Portugal con sus padres, aseguran saber quien es el culpable de este trágico hecho.

Según el fiscal Hans Christian Wolters, esperan conseguir toda la información necesaria para el 2022, momento en que presentarán cargos oficiales.

DELITO SIN RESOLVER

Han pasado 14 años desde la desaparición de la pequeña Madeleine o "Maddie" y aún la fiscalía no tiene a un culpable. Sin embargo, pese a que no se sabe nada de Maddie, la fiscalía aseguró que la pequeña está muerta, aunque no tienen el cuerpo ni pruebas, "no hay otra posibilidad, no hay esperanza de que esté viva", dijo el fiscal encargado, Hans Christian Wolters.