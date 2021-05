Usan nueva modalidad de estafa en Chile llamada "la llanta mala”

En Chile, los delincuentes han organizado una verdadera obra teatral para robar. Un hombre denunció que fue estafado con una nueva modalidad de llamada “la llanta mala”.

“Mientras conducía, un hombre me indicó que tenía malo un neumático. Inmediatamente, una señora pasó y también me indicó con el dedo que tenía la llanta mal. Entonces, más allá se me acerca un hombre que me dice ‘soy mecánico’”, manifestó la víctima y luego narró que el supuesto mecánico le revisó el vehículo, pero usando repuestos que le han robado a otros autos a altos precios.

En menos de 45 minutos los estafadores concretan el acto y luego desaparecen. Varios especialistas han asegurado que se trata de un delito muy bien orquestado, por lo que las personas difícilmente sospechan de estos malhechores.