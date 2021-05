Australia: perro salvó a mujer con autismo durante ataque de pánico

Los animales son nuestra mejor compañía. Una mujer con autismo víctima de un ataque de pánico fue ayudada por su mascota “Marley”, un pastor ovejero australiano que está presto a socorrerla durante sus ataques.

En un video, se ve al can a lado de la joven cuando empieza a tener un ataque de pánico. El animalito le pone una pata sobre la pierna cuando la mujer empieza a golpearse, luego el ataque empeora, por lo que el animalito se alza de dos patas y se acerca a ella para lamerla y, prácticamente, abrazarla.

La mujer conoció a Marley en el 2018 y desde ese momento su salud mental y bienestar han mejorado, según manifestó la joven por sus redes sociales. “Este perro me ha salvado la vida. Me ha hecho más independiente. Me ha devuelto gran parte de mi vida”, escribió.