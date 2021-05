EEUU: Nueva York sortea 5 millones de dólares por vacunarse

En los Estados Unidos, hasta la fecha 125 millones de ciudadanos ya han la vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19 una cifra que equivale al 38% de la población, pero las últimas semanas se ha encontrado el problema de que la vacunación ya no avanza al ritmo que tuvo al principio de la campaña.

En esa nación no existe escasez de vacunas, el problema reside en quien no ha optado ni siquiera por intentar vacunarse es que no tiene demasiado interés la inmunización, por eso las autoridades están haciendo lo imposible para convencer a la población de recibir el fármaco contra el SARS CoV-2.

En Nueva York, su gobernador, Andrew Cuomo, ha anunciado que todo aquel neoyorquino mayor de 18 años que acuda a vacunarse entrará en un sorteo de 5 millones de dólares y premios de 50 mil y 20 mil.