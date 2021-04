México: actor que postula a la alcaldía insulta en vivo a sus detractores

Papelón. El actor mexicano Alfredo Adame, quien postula a la alcaldía del estado de Tlalpan, perdió los papeles durante una entrevista pues no dudó en insultar a todos los que no simpatizan con su candidatura.

El galán de telenovelas y conductor de televisión negó que se sienta mal por su conducta. “Yo estoy en un semáforo, me está entrevistando una reportera y de repente pasan unos 'cuates' en una camioneta y emprenden una serie de ataques verbales”, señaló el actor. “Tu me insultas, yo te insulto, tu me ofendes, yo te ofendo”, finalizó.

Posteriormente, el partido al que pertenece envió un comunicado de prensa pidiendo al candidato que se dirija con respeto y cordialidad a la ciudadanía, en ese momento el actor pidió perdón al dueño del vehículo y con quien tuvo el altercado, sin embargo, se conoce que Adame no puede con su genio.