Argentina: médico enfrenta a manifestantes que bloqueaban carretera

En Argentina una ambulancia trasladaba de gravedad a un paciente con COVID-19, y en el camino se un grupo de manifestantes obstruyeron el paso. Ante este hecho, un médico que iba en la ambulancia estallo por el hecho.

Su reacción se viralizó rápidamente ya que hubo insultos y forcejeos, hasta tuvieron .que intervenir agentes de la policía local.

"Hace un año que me estoy rompiendo el c… por los pacientes, la pu.. ma... ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por esta mier... y me deslomo por los pacientes", se escucha gritar al profesional.

Cabe señalar que el video tuvo una gran repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron las palabras y el malestar del enfermero.