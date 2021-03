Estados Unidos: Joe Biden pediría ayuda a Donald Trump para evitar contagios por COVID-19

Con más de 71 personas inmunizadas contra la COVID-19, Estados Unidos tiene una nueva preocupación. Una cuarta ola de contagios debido a los nacionalistas de la pandemia.

"El dilema aquí en Estados Unidos en semanas, el mayor problema no va a ser que no vaya a vacunas sino que no haya gente que quiera vacunarse". Y es que hay un gran número de republicanos seguidores del ex presidente Donald Trump que se niegan a recibir la dosis contra el COVID-19.

Por tal motivo, el actual mandatario Joe Biden podría solicitar ayuda de Trump, pues incluso el epidemiólogo de la Casa Blanca aseguró que un llamado de Trump sus partidarios ayudaría a reducir la propagación de la enfermedad.

Según informes, el 11,3% de los estadounidenses ya ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. vale recordar que el país es el más afectado por la pandemia con más de 29 millones de casos positivos y alrededor de medio millón de fallecidos.