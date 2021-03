COVID-19: Inician pruebas de vacuna Sputnik V en pacientes con cáncer

El Gobierno ruso anunció el inicio de las pruebas de la vacuna Sputnik V en pacientes con cáncer. La investigación será realizada por el laboratorio Gamaleya en colaboración con el principal oncólogo del Ministerio de Sanidad.

Las autoridades indicaron que hasta la fecha no existe ninguna enfermedad oncológica que no permita el uso de esta inyección. Sin embargo, según algunos expertos la eficacia del fármaco en esas personas no sería la misma debido a las quimioterapias a las que se someten. Asimismo algunos medicamentos impedirían la multiplicación de las células que contienen el inmunizante.

Hasta el momento la vacuna rusa ha demostrado resultados alentadores y de acuerdo con la revista médica Lancet el fármaco tiene una eficacia de 91,6% contra el virus del COVID-19 y fue calificada como una de las mejores del mundo.