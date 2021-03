Mariachis señalan que la situación solo les permite cantar en funerales y velorios

Los mariachis alegraban bodas, quinceañeros y fiestas, pero ahora el sonar de sus trompetas y guitarras tiene un tono más melancólico, pues acompañar el dolor de la gente en funerales y velorios es su trabajo.

"No hay trabajo porque no hay celebraciones, no hay conciertos, pero este año 2021 han sido desafortunadamente puros funerales. Es increíble que llegamos a los panteones y están llenos de carrozas", afirma uno de los cantantes.

Estos mariachis con 25 años de trayectoria en los que animar y dar sorpresas a sus clientes eran el plato fuerte de su presentaciones, han quedado tapados por una tétrica melodía: "Desafortunadamente en este momento estamos cantando solamente luto y subsanando el corazón".

A pesar de que ellos están en constante riesgo por el contagio, afirman que no dejarán de acompañar a las personas en su luto. Sin embargo, no pierden la esperanza de que todo regrese a la normalidad y que su música vuelve a alegrar la vida de las personas.