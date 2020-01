Sismo de magnitud 6.5 sacude Puerto Rico

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió la madrugada de este martes Puerto Rico, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Gran parte de la ciudad se encuentra sin electricidad.

El temblor se registró a las 08.24 GMT (hora local) y el epicentro se ubicó a cinco kilómetros de la localidad de Tallaboa, en el municipio de Peñuelas. El movimiento telúrico se localizó a 10 kilómetros de profundidad.

Según informó el Centro de Alerta de Tsunami, no se ha activado alguna alerta porque no hay riesgos de que el movimiento sísmico provoque un tsunami. Hasta el momento, no se han reportado muertos o personas heridas.