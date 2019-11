India: choque de trenes deja al menos 10 heridos

En la India, la colisión de dos trene​s en la ciudad de Hyderabad dejó más de una decena de heridos, entre ellos uno de los conductores, cuyo estado de salud es crítico. Según información local, sería el mismo hombre que puso en marcha el vehículo a pesar de que la luz del semáforo no se lo permitía.

Este, aparentemente, fue el inicio del accidente. Las autoridades policiales aún no han confirmado esa versión y no se descarta la versión del error humano, aunque destacan que el impacto habría sido peor y la cifra de víctimas más alta si el conductor no hubiese activado los frenos.

El choque provocó, además, que los vagones se descarrillaran. Los trabajos de rescate se extendieron por varias horas.