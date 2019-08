EEUU: conductor que escribía mensajes de WhatsApp provocó fatal accidente

En Massachusetts, Estados Unidos, un conductor que irresponsablemente iba manejando y respondiendo mensajes de WhatsApp, a la vez, provocó un terrible accidente.

Al estar escribiendo por el celular no vio que se aproximaba a un poste e impactó contra este; a su vez, el auto que iba detrás grabando todo se vio obligado a hacer una maniobra rápida para no chocar pero igualmente terminó despistándose. Por suerte, no hubo heridos de gravedad.

Mientras tanto, un ciclista que iba conduciendo por una pista fue golpeado sorpresivamente por un conductor que abrió la puerta de su vehículo sin fijarse, este acto provocó que el ciclista cayera y estuviera expuesto a los vehículos que pasaban por esa avenida.

Milagrosamente, el ciclista fue rozado por un vehículo pero inmediatamente fueron en su ayuda para sacarlo del peligro.