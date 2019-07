China: Li Peng, ‘El carnicero de Beijing’ murió a los 90 años

Controversia. A los 90 años de edad, el ex primer ministro de China, Li Peng, falleció luego de padecer una enfermedad que no tenía tratamiento eficaz. No se conoce mayores detalles de las causas de su muerte, pero se sabía que tenía cáncer de vejiga.

El expolítico pasó a ser apodado ‘El carnicero de Beijing’, por haber ordenado la mundialmente conocida Masacre de Tiananmen, en junio de 1989. Aquella vez, la autoridad influyó en el entonces líder chino Deng Xiaoping para dictar la ley marcial y ordenar al ejército atacar las multitudinarias protestas.

Como se recuerda, aquellas acciones de represión cobraron la vida de miles de personas que buscaban abrir el camino a la democracia en el gigante asiático.