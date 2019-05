Colombia: militares desertores del chavismo buscan incursión para sacar a Maduro

En Cúcuta, Colombia, un grupo de 150 venezolanos, quienes se identifican como exmiembros de las fuerzas armadas, planean ingresar nuevamente a su país y tomar ciudad por ciudad hasta llegar a la capital para sacar al chavismo del poder.

Eddier Rodríguez, quien se presenta como sargento retirado del ejército, asegura estar dispuesto a dar la vida por su nación, aunque representan un número pequeño en comparación a los más de 100 mil agentes activos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por ello, no no descartan recibir apoyo logístico y financiero de particulares y hasta de gobiernos. Sin embargo, por el momento reconocen que sus esfuerzos no han tenido la acogida esperada. Por su parte, Bogotá que estas actividades podrían ser consideradas ilegales y judicializadas.