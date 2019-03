Senadora denuncia que fue violada cuando servía en la Fuerza Aérea de EEUU

En los Estado Unidos, la senadora Martha McSally, la primera mujer del país en pilotar un caza en situación de combate, denunció que fue violada durante su servicio en la Fuerza Aérea por un oficial de rango superior.

Durante una audiencia en el Senado dijo sobre agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas: "Me quedé en silencio durante muchos años, pero más adelante en mi carrera, mientras los militares lidiaban con los escándalos y sus respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas supieran que yo también era una sobreviviente" señaló.

"Casi me separé de la Fuerza Aérea a los 18 años de servicio por mi desesperación. Como muchas víctimas, sentí que el sistema me estaba violando de nuevo", argumentó en su discurso McSally, quien no identificó a su agresor.

Otra senadora también violada

En enero, otra senadora republicana, Joni Ernst, hizo público que ella también fue violada durante sus años de estudiante en la Universidad Estatal de Iowa.