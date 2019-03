¿Hubo un pacto matrimonial entre Angélica Rivera y Peña Nieto?

En la ciudad de México, José Alberto Castro, productor mexicano y ex pareja de Angélica Rivera, opinó sobre el supuesto contrato entre la ex actriz de telenovelas y Enrique Peña Nieto, el cuál habría ayudado al político a llegar a la presidencia. Castro mantuvo con la actriz una relación de 18 años y con ella tiene tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina.

"No creo, no lo sé, no creo. Yo lo que quiero es el bienestar de mis hijas, mal haría hablar algo que no sé y no es materia de mi vida personal", le respondió Castro a Adela Micha, en entrevista al programa La Saga. El también hermano de Verónica Castro también se refirió a Enrique Peña Nieto y lo calificó de buena persona.

La noticia del supuesto contrato surge a raíz de las investigaciones que publicó en 2018 la periodista Sanjuana Martínez, al indicar que Rivera fue elegida por Peña Nieto de un "catálogo de actrices de Televisa".

Cabe señalar que en 2016, el investigador Luis Carlos Campos, reveló en su sitio web “Contra periodismo Matrix” esta información, donde calificó el pacto como un arreglo monetario con miras a la presidencia del país azteca.