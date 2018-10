Según New York Times, 3 ejecutivos de Google están envueltos en escándalo por abuso sexual

El escándalo por abuso sexual, ahora toca al gigante tecnológico Google y es que un informe revelado por The New York Times, asegura que luego que 3 altos ejecutivos, fueran acusados por una conducta sexual inapropiada y la empresa no solo los protegió, sino que los indemnizó con una millonaria suma de dinero.

Uno de ellos es el creador de Android, Andy Rubin, quien fue acusado por una ex amante, de forzarla a realizar un acto sexual. Según el diario, la compañía lo encontró culpable de las acusaciones en el 2014 y entonces decidió negociar, le habría pagado una cifra mensual por su salida que en total llegaría a lo 90 millones de dólares.

Pero esto no es el ubico caso ya que Amit Singhal, quien fue vicepresidente de la compañía, fue denunciado tras haber tocado indebidamente a una trabajadora, sin su consentimiento. Google, no lo despidió aceptó su renuncia y le dio un paquete de salida, con el que accedía a un pago millonario.

El otro involucrado es Richard Devaul, director de Google X y quien aún permanece en la compañía, tras haber sido acusado por una mujer de aprovechamiento.

Según The New York times, protegiéndolos del escándalo y aportando sumas de dinero, el gigante, habría evitado el escándalo y también que sus grandes ejecutivos se vayan con la competencia.