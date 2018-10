Gobierno británico revela como serán los soldados mutantes de las guerra del futuro

De la ficción a la realidad, el futuro no está tan lejanos después de todo, ya que un informe del gobierno británico ha dejado a más de uno boquiabierto y sin poder creerlo aún, y es que en un tiempo, no muy lejano, las guerras podrían ser peleadas por soldados modificados genéticamente. Como si fuese sacado de una historia cinematográfica, para ello, tendríamos que situarnos en 2045, fecha para la que se proyecta estén listos estos guerreros con “poderes sobrehumanos” ya que sus cuerpos tendrían partes biónicas y una capacidad física inimaginable.

Aunque para la creación de los mutantes, el informe aconseja tener en cuenta aspectos éticos y morales, además de la legislación y posibles protestas en rechazo a estas creaciones, ya que el desempleo podría ser una de las causas que alienten las manifestaciones.

Por otro lado las redes sociales tendrán un rol importante, por lo que su rol tendrá que ser regulado, se teme la propagación de información falsa que incremente el conflicto.

Frente a esta revelación, después de todo, lo que hemos visto en películas no parece tan lejano e irreal, o tal vez no estaban preparando para lo que se viene en un futuro no muy lejano.