Estonia: Papa Francisco admite que escándalos sexuales alejan a católicos

En su último día en Estonia, como parte de una gira por los países bálticos, el Papa Francisco aceptó abiertamente que los recientes casos de abusos sexuales que remecieron la iglesia, alejó a los católicos.

“Están molestos por los escándalos sexuales y económicos que no conllevan una condena clara, por nuestra falta de preparación para apreciar realmente las vidas y las sensibilidades de los jóvenes y simplemente por el papel pasivo que les asignamos” señaló el pontífice.

A su vez, aseguró que más de uno ha perdido la confianza en la Iglesia Católica, “muchos jóvenes no recurren a nosotros para nada porque no sienten que tengamos algo significativo que decirles (…) piensan que no diremos nada que sirva para su vida" agregó.

Manifestó también que la Iglesia necesita una conversión, para poder cambiar sus caminos y mantener a las futuras generaciones de católicos.

Las declaraciones del santo padre, llegaron el mismo día que la conferencia episcopal de Alemania, reveló que se produjeron más de 3 mil 677 abusos, la mitad de ellos a menores, entre los años de 1946 y 2014.