Argentina: Xuxa revela que sufrió abuso sexual durante su niñez

La querida presentadora y animadora infantil, la brasileña Xuxa, recordada por su afamado show para niños en las décadas de los 80 y 90, reveló detalles sobre los abusos sexuales de los que fue víctima cuando tan solo era una niña. En una emotiva conversación con un reconocido diario argentino, la estrella de la televisión confesó que los abusos no solo iniciaron desde que era una infante, también que en ese entonces su solución al problema fue la de mantener el silencio, como lo hacen a diario millones de víctimas en tofo el orbe.

Tras toda esa alegría, Maria Graca, popularmente conocida como “Xuxa”, también escondía una historia de dolor que marcó su tiernos años.

“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que no [recuerdo] ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era una beba, bien joven, durmiendo, desperté y le dije a mi mamá: ‘alguien ha hecho pis en mi boca’. Me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad … pero sé que a los 13 años fue la última vez”, compartió la bella brasileña de 55 años al reconocido periódico.

“La Reina de los Bajitos”, como también era conocida, manifestó que es de gran importancia que se eduque y advierta, especialmente a los pequeños, sobre qué cosas no deberían permitir, pues ellos son los más susceptibles.