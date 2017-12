Estado Islámico amenaza con ataques en Nueva York

Luego del llamado del grupo terrorista Estado Islámico, a realizar atentados en la Ciudad Santa y en Rusia durante el mundial de fútbol del próximo año, los yihadistas difundieron mediante redes sociales nueva propaganda con un afiche con la imagen del presidente estadounidense y otro con una foto de Times Square en la ciudad de NuevaYork.

En un mensaje publicado en el servicio de mensajería instantánea Telegram titulado "Wait for us" ("Espéranos") e "ISIS in Manhattan" ("Estado Islámico en Manhattan"), el grupo yihadista anuncia que llevará a cabo ataques en los Estados Unidos.

Con esto el ISIS amenaza con ataques en suelo estadounidense en represalia por la decisión del gobierno de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.