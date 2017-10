España: reacciones internacionales por referéndum en Cataluña

Los principales diarios franceses y la prensa internacional no dejan de informar por la jornada de violencia vivida este domingo en Cataluña y la reacciones a este proceso no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse fue el presidente Nicolás Maduro que ha criticado duramente a su homologo español Mariano Rajoy y rechazado el uso de fuerza contra el pueblo. Por su parte el primer ministro belga Charles Michel, condenó la violencia registrada indicando que esta no es una respuesta a un proceso.

Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia hizo lo propio en su cuenta de twitter manifestando su apoyo al referendo y rechazando la fuerza policial. En Francia, Anne Hidalgo, alcaldesa de París también expreso su preocupación por el proceso independentista.

Varios dirigentes condenaron la represión policial en varios centros electorales quienes impedían la votación declarada ilegal por la justicia española, a esto se suma el cambio del sistema de votación hora antes de los comicios en donde en el que podrían depositar los voto en cualquier centro de Cataluña y no el asignado electoralmente.