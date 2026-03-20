Chuck Norris: a los 86 años falleció el legendario actor de películas de acción

Según informó su familia, Chuck Norris, el legendario actor de películas de acción, que en los últimos años estaba alejado de la actuación, falleció a los 86 años tras haber sido internado de emergencia, hace unos días, en un nosocomio de Hawái.

En el comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, detallan que el reconocido artista murió la mañana del jueves 20 de marzo, sin que se revelara la causa de su deceso.

"Con el corazón lleno de tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado", indica la nota.

RESPETO POR SU PRIVACIDAD

También agradecieron las múltiples muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores, especialmente tras conocerse su hospitalización. Indicaron que el apoyo y las oraciones fueron muy importantes.

Finalmente, pidieron el máximo respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo, por la terrible pérdida de su familiar.