Conductor de Buenos Días Perú participará en el reality “La Granja VIP”

El conductor de Buenos Días Perú, Martín del Pomar, fue presentado como uno de los invitados de "La Granja Vip" y vivirá una experiencia exclusiva dentro del reality. El periodista ingresará este viernes 13 de marzo a las 4:00 de la tarde y permanecerá solo durante un día completo en una granja real, antes del estreno oficial del programa el lunes 16 de marzo.

El anuncio se realizó en vivo durante el programa matutino, cuando el periodista recibió una caja sorpresa con elementos alusivos a la vida en el campo. Tras abrirla, leyó una carta en la que se le informaba que había sido elegido para participar en esta experiencia exclusiva.

Según el mensaje, Del Pomar deberá pasar 24 horas dentro de una granja real, sin acceso a comodidades ni teléfono celular, compartiendo el espacio con 16 personalidades más antes de su estreno oficial el día lunes. La experiencia comenzará el viernes 13 de marzo a las 4:00 p. m.

El conductor tomó la noticia con humor y aseguró que se trata de un “experimento social impresionante”, aunque reconoció que el reto será levantarse muy temprano para realizar labores propias del campo, como ordeñar vacas.

Entre bromas con sus compañeros del programa, el periodista señaló que su principal objetivo será “sobrevivir” a la experiencia, pero aseguró que dará lo mejor de sí para representar al equipo de Buenos Días Perú dentro del reality.