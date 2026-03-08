Operativo Colchones: Lo que encontramos dentro de ellos te sorprenderá

De acuerdo con especialistas en la salud, un buen colchón es fundamental para garantizar un sueño reparador, lo que impacta directamente en la salud física y mental al prevenir dolores de espalda, reducir el estrés y mejorar la postura.

Un soporte adecuado alinea la columna vertebral, mientras que materiales de calidad promueven un descanso profundo y reparador, renovando la energía en las personas.

Lo que esconden podría dañar tu salud

Pero otro lado, los colchones con rellenos de dudosa procedencia representan un grave peligro para la salud pública, ya que suelen fabricarse en talleres clandestinos utilizando materiales reciclados directamente de la basura, como resortes oxidados, espumas sucias y telas contaminadas.

Estos productos suelen venderse en mercados locales o plataformas como Facebook Marketplace, donde se presentan como "ofertas imperdibles" de productos nuevos que en realidad son usados y reempaquetados

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de un operativo para comprobar de que están hechos algunos colchones de que venden y muchas veces son llevados por clientes que no saben que están poniendo en riesgo su salud.

Cabe señalar que, para elegir el colchón correcto, se deben tener en cuenta la firmeza (según la posición al dormir), el tipo de material (espuma, muelles, látex) y la necesidad de soporte.