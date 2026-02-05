Conozca a la reina de los “Topo Gigios”: Inició el emprendimiento en pandemia

Topo Gigio fue un icónico personaje infantil de marionetas, creado en Italia en 1958 por Maria Perego. Este tierno ratón de gomaespuma, famoso por su frase "a la camita" y sus movimientos tímidos, se convirtió en un fenómeno televisivo internacional, destacando en el Show de Ed Sullivan y en América Latina, especialmente México.

En nuestro país los peruanos lo conocieron en las pantallas de Panamericana Televisión, marcando toda una época.

El ratoncito sigue en el corazón de los peruanos

El ratoncito que cautivó a los peruanos a través de las pantallas de Panamericana Televisión en los años 70, quedó en la memoria de la señora Norma y en cada uno de los muñecos que realiza ha buscado al que perdió en una mudanza hace muchos años.

En pandemia hizo uno para ella, pero terminó vendiéndolo. iniciando así un emprendimiento que se hizo viral y ahora es conocida como la reina de los “Topo Gigios”.

Fue un video de TikTok elaborado por su hijo que la hizo viral lo que la ha llevado a trabajar de manera incansable, pero como ella dice feliz, en este informe conozca como la señora Norma elabora los muñecos de Topo Gigio, que son una sensación en las redes sociales.