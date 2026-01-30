Buenos Días Perú

30/01/2026

Plato ancestral: Este domingo celebremos el Día de la Pachamanca

Este primer domingo de febrero celebremos la fiesta de este plato ancestral, Patrimonio Cultural de la Nación.



Este primer domingo de febrero celebremos el Día Nacional de la Pachamanca en nuestro país, una fecha instituida para revalorar este plato ancestral, Patrimonio Cultural de la Nación, y promover la agricultura familiar.

Su nombre proviene del quechua pacha ("tierra") y manka ("olla"), significando "olla de tierra".

Esta festividad destaca la cocción bajo tierra con piedras calientes, simbolizando un homenaje a la "Madre Tierra" (Pachamama) y uniendo la tradición andina con la gastronomía peruana.

Patrimonio Cultural de la Nación

Para su preparación se cava un hoyo y se colocan piedras calentadas con leña. Los alimentos macerados con hierbas aromáticas como chincho, huacatay y especias se introducen, se cubren con hierbas, mantas y tierra, funcionando como un horno subterráneo durante aproximadamente dos horas.

Su variedad incluye carnes marinadas, tubérculos andinos (papas, camote, ocas), choclos y humitas.

Cabe señalar que el Día Nacional de la Pachamanca se estableció en noviembre de 2015 mediante la Resolución Ministerial N° 0577-2015-MINAGRI y este plato también fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2003.

 

 


Temas Relacionados: GastronomiaPachamancaPatrimonio Cultura De La NaciónPlato Bandera

También te puede interesar:

BANNER LATERAL JB