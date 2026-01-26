¡Vuelve! Dragon Ball despierta la nostalgia: Super vuelve al anime con una saga nunca antes animada

Tras años de espera, el legado de Akira Toriyama conitnúa con la historia de la Patrulla Galáctica que llegará por fin a la pantalla y marcará el regreso oficial del anime principal.

El universo de Dragon Ball entra en una nueva etapa tras una serie de anuncios oficiales que confirman el relanzamiento de la franquicia en anime y videojuegos. En el marco de las celebraciones por su 40.º aniversario, los responsables de la saga revelaron proyectos largamente esperados por los fanáticos, marcando el retorno de Dragon Ball Super a la televisión y la expansión de la marca hacia nuevas historias y formatos.

Uno de los anuncios más relevantes es la confirmación de un nuevo anime de Dragon Ball Super, que adaptará por primera vez el arco de la Patrulla Galáctica, una de las sagas más comentadas del manga y que hasta ahora no había llegado a la animación. Esta producción retomará la historia tras el Torneo del Poder, ofreciendo contenido inédito para quienes siguen la línea canónica de la serie y reforzando el peso narrativo de personajes como Goku, Vegeta y la propia Patrulla Galáctica.

Dragon Ball refuerza su legado con anime renovado y nuevos videojuegos

En paralelo, se anunció una edición mejorada del arco de Beerus, que presentará mejoras visuales y técnicas respecto a los episodios originales. Esta versión, prevista para estrenarse en la segunda mitad de 2026, busca actualizar uno de los momentos clave de Dragon Ball Super, corrigiendo aspectos de animación y ofreciendo una experiencia más pulida para las nuevas audiencias y los seguidores de larga data.

El apartado interactivo también tuvo novedades. Bandai Namco confirmó el desarrollo del proyecto de videojuego “Dragon Ball: Age 1000”, con lanzamiento estimado para 2027. Aunque aún no se han detallado plataformas ni jugabilidad, se sabe que incluirá una historia completamente nueva dentro del universo de la saga y personajes originales diseñados por Akira Toriyama, lo que ha despertado gran expectativa entre los fanáticos. Con estos anuncios, Dragon Ball consolida su vigencia y demuestra que, cuatro décadas después, sigue siendo una de las franquicias más influyentes del entretenimiento global.