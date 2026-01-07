Para refrescarse en este verano: Estos son los nuevos sabores de cremoladas en el Callao

Ante las altas temperaturas que llegan con el inicio del verano, ellas son una de las alternativas mas refrescantes para combatir el calor, nos referimos a las cremoladas hechas a base de pulpa de frutas naturales, hielo picado o triturado y azúcar.

Las cremoladas no solo se caracterizan por su frescura, también por su textura espesa, semisólida y cremosa, y es que es más que un simple jugo, es muy similar a un granizado o raspadilla pero con mayor consistencia.

Generalmente, se licúa la pulpa de fruta con azúcar y luego se mezcla con hielo picado en una máquina especial (cremoladera) que mantiene la textura ideal, o se congela la mezcla y se remueve periódicamente hasta obtener la consistencia deseada.

A refrescarse en el verano

Su consumo, especialmente en verano, se debe a sus sabores exóticos como maracuyá, lúcuma, aguaymanto, y guanábana, fusionando "crema" y "helada".

En esta nota de Buenos Días Perú, conozca un point en el Callao que esta marcando tendencia con sus nuevos sabores de cremoladas en la Ciudad del Pescador, como las hechas a base pisco con pasas, como el Maracuyá Sour y el Guanábana Sour.