Atracción turística: Así luce totalmente decorada la Calle Monte Umbroso de Surco en Navidad

En el distrito de Santiago de Surco, la calle Monte Umbroso en se ha convertido, como cada año, en una destacada atracción turística navideña gracias a la iniciativa y esfuerzo de sus residentes, quienes decoran las fachadas de sus casas con luces y adornos navideños.

Esta atracción es impulsada por los propios vecinos, quienes compiten en un "Concurso de Fachadas Navideñas" organizado por la municipalidad, lo que incentiva decoraciones cada vez más elaboradas y espectaculares.

Como cada diciembre, esta vía de Surco, parece despertar de un cuento navideño, con fachadas que se encienden en verdes y rojos vibrantes, y se transforma en un corredor luminoso que convoca a cientos de visitantes de diversos distritos y turistas.

Hasta el Grinch está presente

En el lugar se puede encofrar, inflables gigantes colgados en los balcones, nacimientos elaborados como retablos y la figura infaltable de Papá Noel que comparten escena con un Grinch que se asoma entre las luces colocadas entre pinos y arbustos.

Cabe señalar que, son aproximadamente ocho cuadras de la calle que lucen completamente iluminadas, con un despliegue de luces y adornos que atrae a familias de diversos distritos que buscan tomarse fotos para el recuerdo, convirtiéndola en un escenario ideal para estas celebraciones de fin de año.