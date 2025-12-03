Vestidos brillantes y apuestas minimalistas marcaron la preventa de Panamericana Televisión 2026

La preventa 2026 de Panamericana Televisión reunió a diversas personalidades de la casa televisiva, quienes desfilaron por el evento luciendo estilismos cuidadosamente preparados para la ocasión. La jornada estuvo marcada por la presencia de conductores, talentos y modelos que aprovecharon la cita para mostrar propuestas glamorosas y frescas, en sintonía con el ambiente festivo que acompañó la presentación comercial del canal.

Los looks más comentados de la noche

Entre las primeras en llegar estuvo Tilsa Lozano, la conductora de La Noche Habla, quien optó por un vestido color champán repleto de brillos y detalles transparentes que resaltaron su figura. Su peinado pulido completó un estilo que captó rápidamente la atención. A ella se sumó Tracy, también integrante del programa nocturno, quien apareció con un vestido lila corto, acompañado de estiletos y un maquillaje “clean” que acentuó su presencia en la alfombra.

La pasarela improvisada continuó con Kurt Villavicencio, quien apostó por un look casual elegante compuesto por zapatillas blancas, jeans oscuros y un blazer celeste que combinó con una camisa blanca abierta. Laura Spoya también destacó con un vestido calado y un conjunto de satín y encaje que realzó su bronceado. En la misma línea, Karen Schwarz eligió un vestido blanco con aplicaciones circulares, una pieza versátil que contrastaba con la atmósfera luminosa del lugar.

La noche avanzó con la aparición del cazatalentos Mauricio Diez Canseco, alías 'Brad Pizza', acompañado de su novia Aixa Sosa, quien lució un vestido turquesa con detalles dorados y flecos. Cerrando la velada, Gisela Valcárcel se convirtió en una de las sorpresas del evento al reaparecer en Panamericana con un vestido brillante de mangas acampanadas y un corte lateral adornado con flecos, prenda que se robó todas las miradas. El evento dejó claro que el canal apuesta por un 2026 cargado de renovación, energía y presencia de sus principales figuras.