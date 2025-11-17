"El Cascanueces" llega al teatro municipal de Surco por temporada navideña

El Teatro Municipal de Surco inicia su temporada navideña con la obra "El Cascanueces, cuando los sueños cobran vida", celebrando el primer aniversario del recinto cultural. La producción reúne a bailarines profesionales, artistas invitados y más de 60 alumnos de la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico.

Rosie Schottland, directora y maestra de ballet clásico, explicó que la coreografía es del maestro Vladimir Issaev, y los niños participan desde el inicio de la obra hasta el final. Asimismo, indica que esta puesta en escena transmite valores navideños, disciplina, trabajo en equipo y constancia como pilares fundamentales para la formación artística.

Experiencias del elenco

Este año el elenco presenta figuras internacionales y jóvenes talentos que interpretan personajes emblemáticos del ballet. Uno de los participantes del villano Rey Ratón expresó que "poder bailar en el Perú es un privilegio para muchos, gracias a la maestra Rosie por hacer posible esto porque los espacios para bailar son pocos".

Los jóvenes bailarines manifestaron su emoción por participar en este montaje que exige precisión, resistencia y dedicación. Una de las integrantes del elenco señaló que "todos estamos muy emocionados de estar aquí, bailar en un escenario siempre es un gran honor, queremos agradecer a todos nuestros maestros" por la oportunidad de presentarse ante el público.

Fechas y dónde comprar entradas

"El Cascanueces, cuando los sueños cobran vida" se presenta del 27 de noviembre al 4 de diciembre en el Teatro Municipal de Surco. Las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus y en el módulo de boletería del Parque de la Amistad de Surco.