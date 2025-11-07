Buenos Días Perú

07/11/2025

Sabor y calidad: Ficafé 2025 abre sus puertas en Chachapoyas

Con múltiples espacios para probar y aprender sobre este producto llega la IX Feria Internacional de Cafés Especiales.



En día de ayer se realizó la inauguración de la IX Feria Internacional de Cafés Especiales FICAFÉ 2025 en Chachapoyas. El evento que finalizará el 9 de noviembre se realiza en la sede de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

El ingreso es totalmente gratuito y se ofrecen degustaciones, concursos, talleres y la oportunidad de conectar productores y compradores, además se llevará a cabo la etapa final del concurso de la Taza de Excelencia.

SABOR Y TRADICIÓN

La exposición cuenta con más de 400 stands de productores de 16 regiones del país con café, maquinaria, insumos y servicios., donde se realizarán importantes ruedas de negocios, tanto a nivel nacional como internacional para generar acuerdos comerciales.

Cabe agregar que, en el evento se realizaran concursos y premiaciones con competencias de catación y barismo, y la premiación del concurso de la Taza de Excelencia 2025, que reconoce al mejor café peruano.


Temas Relacionados: AmazonasCaféChachapoyasExposiciónFicaféPamela Acosta

También te puede interesar:

BANNER