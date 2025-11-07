Sabor y calidad: Ficafé 2025 abre sus puertas en Chachapoyas

En día de ayer se realizó la inauguración de la IX Feria Internacional de Cafés Especiales FICAFÉ 2025 en Chachapoyas. El evento que finalizará el 9 de noviembre se realiza en la sede de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

El ingreso es totalmente gratuito y se ofrecen degustaciones, concursos, talleres y la oportunidad de conectar productores y compradores, además se llevará a cabo la etapa final del concurso de la Taza de Excelencia.

SABOR Y TRADICIÓN

La exposición cuenta con más de 400 stands de productores de 16 regiones del país con café, maquinaria, insumos y servicios., donde se realizarán importantes ruedas de negocios, tanto a nivel nacional como internacional para generar acuerdos comerciales.

Cabe agregar que, en el evento se realizaran concursos y premiaciones con competencias de catación y barismo, y la premiación del concurso de la Taza de Excelencia 2025, que reconoce al mejor café peruano.