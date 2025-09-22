Daddy Yankee en Lima: ¿Cuál sería el motivo de la sorpresiva visita de 'El Cangri'?

Daddy Yankee llegó al Perú y desató la emoción de sus fanáticos, siendo visto primero en las calles de Miraflores, donde miles de personas se acercaron al cantante para pedirle autógrafos y fotografías.

Como parte de su itinerario, el artista visitó el Barrio Chino para disfrutar de un chifa, y también fue visto en el mercado Santa Cruz donde probó una butifarra. El intérprete de éxitos como "Gasolina" regresó al país y se rumora que estaría grabando una ruta culinaria.

Reacciones y recomendaciones gastrómicas

Los peruanos no dudaron en enviarle sus recomendaciones gastronómicas. Un entrevistado le recomendó "un ceviche bien picante", mientras que otro mencionó "Daddy Yankee espero que pronto vuelvas y pruebes el lomo saltado de Perú".

Una persona indicó que "es bueno que artistas de otros países nos visiten para probar nuestra gastronomía, así se extiende en todo el mundo". Incluso el alcalde de Lima decidió saludar su llegada con un video en sus redes sociales, agradeciéndole la visita.

Se desconoce motivo de visita

Aún es un misterio el motivo de su visita, pues en 2022 se despidió de los escenarios. Lo que sí está claro es que el Perú es clave para él, y esta llegada podría marcar el inicio de su nueva faceta como cantante.