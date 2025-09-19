Ricky Trevitazzo: “No tengo manager, no me gustan los rateros”

Durante su participación en el programa “El Valor de la Verdad”, el cantante Ricky Trevitazzo se habría reconciliado con Luigui Carbajal y es que, tras meses distanciados por una pelea relacionada con dinero, los exintegrantes de Skándalo se pidieron perdón en el espacio conducido por Beto Ortiz.

Con el sincero abrazo habrían dejado atrás meses de distanciamiento y protagonizaron una reconciliación que conmovió a los televidentes, pero al parecer ¿Todo fue por dinero?

¿NO HUBO RECONCILIACIÓN?

El propio Ricky Trevitazzo, en su visita al set de Préndente, dejó entrever que no es amigo de Luigui Carbajal y que sus diferencias siguen en pie.

Pero lo que más llamó la atención cuando fue consultado por la posibilidad de trabajar junto a su excompañero de Skándalo en algún proyecto musical, fue tajante al decir: “No tengo manager, no me gustan los rateros”.

¿A qué se refiere Trevitazzo con esa afirmación?, entérate de todos los detalles en esta nota de Préndete.