100 Panes con Chicharrón gratis: Midagri impulsa el mejor desayuno

A comer rico y gratis. El Pan con Chicharrón es el protagonista de la semana y el rey de los desayunos para todos lo que están participando en el concurso “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer Ibai Llanos.

En esta etapa, nuestro Pan con Chicharrón se enfrenta contra la marraqueta con palta chilena y en el marco de esta competencia, los primeros asistentes a una reconocida chicharronería en el distrito de Lince, serán premiados con el clásico bocadillo y café, totalmente gratis.

TODOS A VOTAR

Esta es una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Asociación Peruana de Porcicultores quienes premian a los primeros cien asistentes que lleguen a la chicharronería "El Farolito", y recibirán un desayuno gratuito de pan con chicharrón acompañado de café, el único requisito haber votado en el el concurso “Mundial de Desayunos”.

Cabe señalar que, la iniciativa busca animar a los peruanos a votar por nuestro Pan con Chicharrón en la encuesta abierta en la cuenta de Ibai Llanos, quien se ha convertido en tendencia con su torneo internacional de desayunos.