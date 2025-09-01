¡Perú es clave! Pan con chicharrón avanza a las semifinales del Mundial de Desayunos: ¿A quién enfrentará?

Tras varios días de espera, Ibai Llanos terminó con la angustia de peruanos y ecuatorianos para conocer si el pan con chicharrón o bolón verde, avanzaba a las semifinales del Mundial de Desayunos, conociéndose que el plato nacional continuará en carrera.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el streamer español compartió la información que le dio la victoria a nuestro país en este certamen, con un apoyo de 8.1 millones de ciudadanos, mientras que la nación vecina solo alcanzó los 7.8 millones.

¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO RIVAL DE PERÚ?

En una nueva edición del clásico del Pacifico, pero esta vez alejadas de los terrenos de fútbol, Perú tendrá que enfrentarse a Chile, país que será representado por la marraqueta con palta, mientras que el pan con chicharrón continuará manteniéndose en competencia.

De poder imponerse en este duelo, el palto del desayuno preferido por los peruanos, aguardará al vencedor entre Bolivia y Venezuela, naciones que buscarán llegar a la final de este Mundial de Desayunos que ha estado conformado con 16 países del mundo.