Disfrute del Día del Niño en la Feria de la Peruanidad que se realiza en el Campo de Marte

Este domingo los pequeños de casa están de celebración, en el Día del Niño que es una fecha dedicada a honrar y reconocer su importancia en la sociedad, así como sus derechos y necesidades fundamentales.

Esta festividad se conmemora en diferentes fechas alrededor del mundo, pero en nuestro país su día central será este domingo 17 de agosto.

LOS MEJORES REGALOS PARA ESTE DÍA DEL NIÑO

Para agasajar y celebrar a nuestros pequeños, el regalo perfecto para ellos se encuentra en la Feria de la Peruanidad donde podrá encontrar desde los juguetes más originales hechos a mano y los tejidos más suaves para abrigarlos, hasta lo mejor de la gastronomía para pasar un día muy especial en familia.

La Feria de la Peruanidad se realiza en el Campo de Marte de Jesús María y es organizada por la empresaria Lidia Cortez, que aprovechó las cámaras de Buenos Días Perú para mostrar los mejor y todas las novedades de la feria.