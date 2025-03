Karla Tarazona a Melissa Klug tras sus declaraciones en EVDLV: “Si vas a contar algo, cuenta cómo es”

Luego de que Melissa Klug revelara en El Valor de la Verdad que le contó a Christian Cueva que Pamela Franco mantenía una relación con Christian Domínguez gracias a un dato proporcionado por Karla Tarazona, la conductora de Préndete salió al frente para aclarar los hechos y corregir las fechas mencionadas.

En sus declaraciones, Klug señaló que fue Karla quien le comentó el romance entre Domínguez y Franco cuando ambas trabajaban juntas en televisión, y que incluso le sugirió “apostarle” a Cueva con esa información. Sin embargo, Tarazona desmintió que los hechos ocurrieran tal como se contaron.

“Yo trabajé con Melissa en 2018 en el programa Trapitos al aire, pero esto ocurrió a fines de 2019, cuando yo ya estaba en Válgame”, precisó Karla en una entrevista en vivo. Aseguró que Klug la llamó para preguntarle por los rumores sobre la relación de Domínguez, y que, tras averiguarlo directamente con él, se lo confirmó a Melissa.

“Yo fui quien le preguntó directamente a Christian Domínguez, y él me dijo que sí estaban saliendo. Luego yo se lo conté a Melissa, pero eso fue porque ella me preguntó, ella me insistió”, añadió. Asimismo, aclaró que nunca conoció personalmente a Christian Cueva y que, por tanto, es imposible que ella le haya dicho a Melissa que le cuente nada a él.

Visiblemente incómoda, Tarazona lamentó verse envuelta en un tema que considera parte del pasado. “Yo no tengo vela en ese entierro. Si vas a contar algo, cuenta cómo es. Las fechas no coinciden", enfatizó.