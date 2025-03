Christian Yaipén: “Tuvo que morir un compañero para que tomen acciones”

Tras el lamentable fallecimiento del cantante de la agrupación “Armonpia 10”, Paul Flores, recordado por todos como “El Russo” , diversos artistas se pronunciaron al respecto.

Uno de las agrupaciones fue el “Grupo 5”, que emitió un comunicado expresando toda su indignación y solidaridad con el mundo de la cumbia que está de luto por la muerte de este artista en manos de la inseguridad que amenaza a todos los sectores de nuestro país.

“Lamentamos que otra muerte ocasionada por delincuentes del sicariato enlute a la música y a todo el país”, escribieron en su sentido comunicado.

LA PALABRA DE CHRISTIAN YAIPÉN

Desde Piura, en el sepelio de Paul Flores, Christian Yaipén, líder de “Grupo 5”, expresó su indignación y preocupación por la muerte del integrante de la orquesta “Armonía 10”.

“Tuvo que morir un compañero para que tomen acciones (…) es bien triste, es bien difícil lo que estamos pasando. Las autoridades deben hacer algo rápido”, señaló muy indignado exigiendo medidas concretas contra la ola de delincuencia que los afecta desde hace mucho tiempo.

“No solo la cumbia está de luto, todo el Perú está de luto (…) Salimos a trabajar y no sabemos si vamos a regresar vivos, basta de medidas populista, nos están matando, estamos hartos de todo esto”, enfatizó el vocalista principal del “Grupo 5”.

En otro momento el cantante reveló que las agrupaciones musicales han tenido que extremar sus medidas de seguridad para poder trabajar.

“Ellos tienen todo para solucionar esto en el acto y no lo hacen (…) los congresistas pueden hacer esto más rápido y no lo quieren hacer”, sentenció en la improvisada conferencia de prensa en las afueras de la vivienda de Paul Flores.

Cabe señalar que, hace dos años, la casa de "Grupo 5" en Los Olivos fue atacada a balazos y una granada, pero hasta hoy no hay responsables. “Ahí quedó. No ha habido ningún informe, no ha habido investigación”, lamentaron.