Cantante Carmen Montoro denuncia que medios hermanos de su esposo la quieren desalojar de su casa

Es una leyenda viva del criollismo, Carmen Montoro, fue la primera voz femenina de Los Kipus y en su incomparable repertorio aún suenan éxitos como “Nada soy” y “Se acabó y punto”.

Pero a sus 85 años y con la voz entrecortada, una prótesis en la pierna y a la espera de una pensión de gracias, Carmencita Montoro asegura que no vive tranquila en la casa en la que vivió junto a su esposo en El Rímac, esto debido a un litigio entre los medios hermanos del hombre que amó.

“Ellos me denunciaron como hermanos para desalojarme, porque a ellos les pertenecí esta casa porque no tuve hijos y no era justo, pero yo seguí soportando porque no tenía dónde ir, mi familia está en el extranjero”, indica la recordada cantante.

De igual forma denuncia ser víctima incluso de amenazas con la finalidad de que abandone el departamento del segundo piso del inmueble donde vive.

Solo vive con su sobrina y una pensión de 700 soles

La artista vive acompañada de su sobrina, Ana María Montoro, quien ha hecho hasta lo imposible para ayudarla en la batalla legal respecto al predio.

Sobre este caso, el abogado Mario Arribas aclara que el desalojo sólo procedería con la orden de un juez, de otra forma no debería dejar el inmueble.

Cabe señalar que, la cantante también se encuentra a la espera de una pensión de gracia que, aunque ya la solicitó, no se le ha otorgado, por lo que recibe entre regalías y la pensión de viudez solo 700 soles al mes.