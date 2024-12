Mauricio Mesones opina sobre el debut de Christian Cueva en la cumbia

Durante el aniversario de la orquesta 'La Bella Luz', el cantante Mauricio Mesones se mostró dubitativo al ser consultado sobre el debut de Christian Cueva en la cumbia.

“(¿Cómo has visto el debut de Cueva como cumbiambero?), está bien…”, dijo tras un breve silencio.

“(¿Te animarías a sacar un 'feat' con él?), no me ha llamado. Por qué no, yo no estoy cerrado a nada”, dijo a la reportera de ‘Todo se Filtra’.

ANIVERSARIO DE LA BELLA LUZ

De acuerdo a Óscar Junior Custodio, “fueron 10 mil personas a celebrar” el aniversario número 30 de la orquesta ‘La Bella Luz’, show en el que fue su debut.

“Fueron 10 Mil Personas para celebrar los 30 aniversario de la orquesta ‘La Bella luz’ Oficialmente fue mi debut Agradecido a todos ustedes por sus comentarios enserio son lo que siempre desee tener, Agradecer a mi Padre por darme siempre ese apoyo incondicional Te amo Mucho Padre a seguir disfrutando de la orquesta ‘La Bella luz’ nos vemos pronto.", se lee en su post en Instagram.