Cielo Torres opina sobre la faceta musical de Christian Cueva: "El público merece respeto a sus oídos"

La cantante Cielo Torres no se guardó nada al ser consultada sobre el debut musical de Christian Cueva, quien recientemente lanzó una nueva versión del clásico de Armonía 10, El Cervecero, junto a su pareja Pamela Franco. Durante un encuentro con las cámaras de Panamericana Televisión, la artista fue contundente al dar su opinión sobre la incursión del futbolista en la música.

“Sé que Christian está cantando más por hobby, no porque se dedique a esta carrera. Y espero que no lo haga, porque el público merece respeto a sus oídos”, expresó Torres con sinceridad.

DESCARTA COLABORAR CON ÉL

Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a colaborar con Cueva en un tema, la intérprete de Necesito un Amor fue categórica. “No, no haría un feat con él. Él mismo ha dicho que esto no es su carrera, y yo me tomo en serio la mía. Mi objetivo es trabajar con artistas profesionales que se dediquen a la música”, declaró.

La salsera también añadió que, aunque el jugador tiene derecho a explorar otras pasiones, no considera que sus interpretaciones sean lo suficientemente sólidas para el público. “Lo puedes escuchar una vez, pero ya dos o tres veces… no sé si sea lo indicado”, dijo.

El debut de Cueva como cantante ha dividido opiniones. En el video oficial se observa al exseleccionado entonando la conocida línea “Beber, y beber, y beber hasta morir” en compañía de Franco.

"Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula, que quiero beber y beber", se le escucha entonar a 'Aladino' mientras Pamela lo acompaña en el estudio de grabación.