Christian Domínguez asistirá hoy a entrevista en ‘Todo se Filtra’: "Kurt Villavicencio no se va a medir”

Pese a las diferencias y los cuestionamientos que ha tenido el conductor de ‘Todo se Filtra’, Kurt Villavicencio, contra Christian Domínguez, el cantante de cumbia aceptó tener hoy una entrevista con él.

En la última edición de Préndete, Karla Tarazona le advirtió que Villavicencio no va a tener compasión con él y que tiene data para preguntarle desde el 2016.

“El compañerito Kurt no se va a medir y te va a sacar todo”, dijo Rocío Miranda, a lo que Tarazona agregó: “tiene agenda con fecha desde el año 2016”.

El cumbiambero afirma que accedió a conversar con el periodista porque siente que él se preocupa por Karla, en base a las últimas declaraciones que dio sobre el polémico departamento de la conductora, que se encuentra a nombre de él.

“La gente me ha preguntado mucho sobre si es verdad que te vas a sentar en una entrevista con Kurt (Villavicencio) porque saben que yo siempre he respondido, últimamente, que realmente no iría a un lugar donde me lo puedo pasar incómodo, a cuenta de qué, no necesito ese tipo de entrevistas. Pero sabes por qué voy a ir, porque justamente al final de lo último que nos sucedió a nosotros, con el tema del departamento y lo demás. Él hizo un comentario que me parece bastante inteligente y bastante bueno en el sentido de preocuparse por ti”, indicó, destacando el cariño que le tiene el conductor a Karla Tarazona.

Adicionalmente, precisó que va a contestar a todas las preguntas y que ha preferido ir solo a la entrevista, pese a que le propusieron ir con la conductora de Préndete.

¿QUÉ HA DICHO KURT SOBRE EL DEPARTAMENTO DE KARLA TARAZONA?

“Qué pasaría, que Dios no lo quiera, si de acá a dos o tres años, fallece Cristian Domínguez. Ese departamento está para los hijos. Entonces, se van a pelear Melanie (Martínez), con Karla y con Pamela Franco. Se pelearían por ese departamento, que en escritura está nombre de Christian, pero que Karla se lo fajo pagando cuota inicial morir y las cuotas”, señaló en el programa de Magaly Medina, en el que destacó que su excompañera de Préndete es una mujer muy trabajadora.

¿A QUÉ HORA ES ‘TODO SE FILTRA?

‘Todo se Filtra’ es un programa de Panamericana Televisión que se emite de lunes a viernes a las 4:15 de la tarde y es conducido por Kurt Villavicencio.